الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تنخفض بنسبة 30.4 % خلال يناير

الدرهم المغربي

قال مكتب الصرف المغربي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلاد انخفضت بـ 30.4%، خلال يناير/كانون الثاني 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأفاد التقرير الشهري لمكتب الصرف، أمس الإثنين وفقا لوكالة "الأناضول"، بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلاد بلغت 1.56 مليار درهم (162 مليون دولار)، خلال يناير/كانون الثاني 2019، مقارنة مع 2.53 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار المكتب وهو المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي بالمغرب مع الخارج، إلى أن صادرات البلاد سجلت 34.37 مليار درهم، خلال يناير من العام الحالي، بارتفاع قدره 0.5 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت34.21 مليار درهم.

وبحسب التقرير فإن واردات المغرب من الخارج بلغت نحو 43.24 مليار درهم، خلال يناير من العام الحالي، بارتفاع قدره 3.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 41.60 مليار درهم.



وقال إن تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج سجلت انخفاضا بـ9.2 %، خلال يناير من 2019، مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.

وأضاف أن تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج بلغت خلال يناير من العام الحالي، نحو 5.40 مليارات درهم، مقارنة مع 5.95 مليار درهم خلال ذات الفترة من السنة الماضية.

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