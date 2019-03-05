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الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تنخفض بنسبة 30.4 % خلال يناير

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تنخفض بنسبة 30.4 % خلال يناير
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