انخفاض سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 17 أكتوبر 2022

واصل سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 17 أكتوبر هبوطه مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية، لترتفع الليرة مرة أخرى لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا انخفاضاً ملحوظاً داخل السوق السوداء مقابل الليرة السورية، مع بداية تعاملات يوم الاثنين 17 أكتوبر ليسجل 4890 ليرة للشراء، مقابل سعر 4920 ليرة للبيع.

يُذكر أنه في عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 17 أكتوبر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 4757 ليرة للشراء، و 4791 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الاثنين 17 أكتوبر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في سوريا عند 1300 ليرة للشراء، و 1311 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الاثنين 17 أكتوبر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1328 ليرة للشراء، و 1340 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الاثنين 17 أكتوبر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 15753 ليرة للشراء، مقابل 15875 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 17 أكتوبر

سجل سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 247 ليرة للشراء، و 250 ليرة للبيع.