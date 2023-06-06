انخفاض سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 6 يونيو 2023

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان، انخفاضاً طفيفاً مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الثلاثاء 6 يونيو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، في ظل تطورات تدعم الليرة.

على الرغم من عدم استقرار الوضع الاقتصادي في لبنان، إلا أنّ سعر الليرة اللبنانية يواصل الصعود مقابل الدولار، مع الكثير من الترقب للعديد من الملفات الاقتصادية بمستقبل الدولار خلال الفترة المُقبلة.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 93,300 ليرة للشراء، و 93,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

انخفض سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عبر منصة Sayrafa على مستواه ليسجل عند مستوى صرف 86,200 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.