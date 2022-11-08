انخفاض سعر الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

انخفض سعر الذهب اليوم في سوريا، الثلاثاء 8 نوفمبر والمقوم بالليرة السورية، خلال التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تباين سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1670.09 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

جاء سعر الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 279000 ليرة للشراء، مقابل 281000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 256000 ليرة للشراء، مقابل 258000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 اليوم في الأسواق عند مستوى 245000 ليرة للشراء، مقابل 247000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في سوريا عند مستوى 210000 ليرة للشراء، مقابل 212000 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الذهب بالليرة السورية

سجل سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 8775000 ليرة للشراء، مقابل 8830000 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم

وجاء سعر الليرة الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا عند 1970000 ليرة سورية للشراء، مقابل 1980000 ليرة للبيع.