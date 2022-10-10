انخفاض سعر الذهب اليوم في لبنان الاثنين 10 أكتوبر 2022

تراجع سعر الذهب اليوم في لبنان الاثنين 10 أكتوبر، وذلك خلال التعاملات الصباحية عقب موجة الاستقرار في الأيام الماضية، بالتزامن مع هبوط المعدن الأصفر في بداية تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية عند 1658.35 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال ما يلي نعرض أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 82448.10 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.19 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 75577.42 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.68 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 72142.09 ليرة لبنانية، بما يُعادل (47.42 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 61836.07 ليرة لبنانية، ما يُعادل (40.64 دولار).

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الاثنين 10 أكتوبر 2022 عند مستوى 2564135.84 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1685.35 دولار).

سعر الليرة الذهب في لبنان

جاء سعر الليرة اللبنانية الذهب اليوم الاثنين 10 أكتوبر عند 580590 ليرة، بما يُعادل (381.75 دولار).