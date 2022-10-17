انخفاض سعر الذهب اليوم في لبنان الاثنين 17 أكتوبر 2022

خالف سعر الذهب اليوم في لبنان الاثنين 17 أكتوبر أسعار الذهب العالمية، حيث انخفضت أسعار الذهب في لبنان مع بداية تعاملات اليوم، على عكس ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1653.85 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 80324.43 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.18 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 73630.73 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.75 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 70283.88 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.53 دولار).

شهد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60243.32 ليرة لبنانية، ما يُعادل (39.88 دولار).

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الاثنين 17 أكتوبر 2022 عند مستوى 2498089.80 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1653.85 دولار).

سعر الليرة الذهب في لبنان

سجل سعر الليرة اللبنانية الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر عند 563990 ليرة، بما يُعادل (370.56 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر في لبنان عند 80568104 ليرة، ما يُعادل 52936 دولار.