انخفاض سعر الريال السعودي اليوم في مصر الخميس 20 أكتوبر 2022

انخفض سعر الريال السعودي اليوم في مصر، الخميس 20 أكتوبر مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، مع اقتراب الإعلان عن قرض الصندوق الدولي من قبل وزارة المالية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك المركزي المصري وذلك عند مستوى 5.22 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.24 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري

بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس بالبنك التجاري الدولي (CIB)

جاء سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.24 جنيها مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك SAIB

سجل سعر الريال السعودي في بنك SAIB اليوم الخميس عند 5.14 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.25 جنيهاً مصرياً للبيع.