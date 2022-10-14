انخفاض سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

كسر سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر حالة الاستقرار التي سجلها أمام الجنيه المصري خلال الآونة الأخيرة، ليشهد انخفاض نسبي مع بداية التعاملات الصباحية في السوق المصرفية، وذلك مع تجدد الآمال في عودة الاقتصاد المصري إلى مسار التعافي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.22 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري

بينما استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس بالبنك التجاري الدولي (CIB)

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.24 جنيها مصرياً للبيع.