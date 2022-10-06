انخفاض طفيف لسعر الريال السعودي اليوم في مصر الخميس 6 أكتوبر 2022

انخفض سعر الريال السعودي اليوم في مصر الخميس 6 أكتوبر مقابل الجنية الجنية المصري، وذلك في بداية التعاملات الصباحية بالبنك المركزي المصري، في حين شهد استقراراً في البنوك الحكومية والخاصة، وسط تقلبات سعرية خلال الفترة الأخيرة مقابل العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

انخفض سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل عند مستوى 5.2147 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.2363 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي (CIB)

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس لدى البنك التجاري الدولي (CIB) ليسجل عند مستوى 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيها مصرياً للبيع.