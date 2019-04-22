اندماج مصرفي بروة وقطر الدولي بإجمالي أصول تصل لأكثر من 80 مليار ريال قطري

أعلن مصرفا بروة، وقطر الدولي عن الانتهاء رسمياً من الاندماج القانوني بين المؤسستين لتشكيل كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بإجمالي أصول تصل لأكثر من 80 مليار ريال قطري تحت اسم "بنك بروة".

وأوضح بيان مشترك أن الكيان الجديد سيواصل عمله عبر شبكة الفروع الحالية للبنكين خلال الفترة الانتقالية، على ان يتم توحيد كامل الاعمال التشغيلية قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي الإعلان الرسمي عن الاندماج بعد الحصول على الموافقات النهائية من مصرف قطر المركزي، والجهات الرقابية المعنية، بالإضافة إلى موافقة المساهمين، وتوقيع الاتفاقية بين البنكين.