انستجرام تسمح لصناع المحتوى تحقيق الدخل عبر إعلانات IGTV

أطلقت فيس بوك اليوم أداةً جديدةً تتيح لصناع المحتوى الاستفادة من إيرادات مادية لأول مرة في تاريح المنصة عبر إعلانات على IGTV ؛ كما تُمكن المستخدمين من شراء شارات بجانب أسمائهم وفي التعليقات أثناء البث المباشر لأصحاب المحتوى المفضلين لديهم.

الشارات المخصصة تأتي على شكل دعم مادي من المعجبين لصناع المحتوى كما توفر لتعليقانهم الأولوية في الظهور أعلى التعليقات الأخرى على غرار ما توفره منصات الفيديو الأخرى مثل تويتش ويوتيوب.

فيما ستكون الشارات عبارة عن وسم قلب بأعداد مختلفة يمكن للمشاهد الاختيار من بينها وشراء أي منها ولمرة واحدة فقط أثناء البث المباشر بسعر يتراوح من 0.99 دولار للقلب الواحد إلى 1.99 دولار لزوجين من القلوب و4.99 دولار لثلاثة قلوب.

وبمجرد شراء هذه الشارات أو الأوسمة سيكون صناع المحتوى قادرين على تحديد من يدعمهم من معجبيهم وذكرهم على الملأ كنوع من الامتنان والتشجيع، كما يمكنهم في أي وقت مشاهدة قوائم مشتري الشارات من معجبيهم.

وعلى جانب الإعلانات قالت المنصة بأنها ستبدأ بإظهارها على IGTV بدايةً من الأسبوع المقبل لمئتي حساب موثق من صناع المحتوى الناطقين بالإنجليزية وتشمل بطبيعة الحال علامات تجارية معروفة.

بحيث ستكون نسبة مشاركة انستجرام من إيردات الإعلانات مع منتجي المحتوى 55%، وستظهر الإعلانات للمشاهدين عند قيامهم بالضغط على عرض فيديوهات IGTV من الصفحة الرئيسية وستكون مدتها 15 ثانية بصورة فيديوهات عمودية.



وأضافت المنصة بأن مراقبة المحتوى الإعلاني سيتم عبر مراجعة آدمية لكافة الفيديوهات التسويقة في المرحلة الأولى؛ وسيتم اللجوء لتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في فيس بوك عند توسيع نطاق التجربة.

عبر إدخال فئات جديدة من صناع المحتوى خلال الشهر القادم على أن يتم بعد ذلك توسيع نطاق العمل بها في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا وإسبانيا والمكسيك.