انستجرام تطلق ميزة إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة Reels في الشرق الأوسط

بعد إطلاقها في الأسواق العالمية، أعلنت انستجرام عن إطلاق ميزة مقاطع الفيديو المصغرة “Reels” في منطقة الشرق الأوسط ورسميًا بداية من اليوم في تمام الساعة 7 بتوقيت مكة.

يأتي هذا الإعلان خلال فعالية House of Instagram، لتوفير طريقة جديدة لمجتمع المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء واكتشاف مقاطع فيديو قصيرة ومسلية.

وبهذه المناسبة، قال سامر جمال، مدير العلاقات الاستراتيجية في انستجرام: “يعد التعبير عن الذات والتنوّع جزءًا أساسيًا من المميزات الإبداعية عند أبناء جيل الألفية وما بعد الألفية على حد سواء. وباعتبار انستجرام أحد المنصات الرئيسية لهذه الفئة من المبدعين، سعينا دائمًا إلى تطوير وتصميم ميزاتنا لتلبي كل احتياجاتهم. ومن خلال ميزة Reels، أصبح لديهم الآن قدرة أكبر على التأثير عند إنشاء ونشر محتوى الفيديو القصير. وتوفر Reels لمجتمعنا مساحة أكبر من الحرية والمرونة لمزيد من الابتكار والتجربة والارتقاء بجودة المحتوى، ونحن نتطلع إلى استكشاف جيل جديد من المواهب عبر هذه الميزة.”

وتساعد الميزة الجديدة من انستجرام المستخدمين في إنشاء مقاطع فيديو مصغرة على طريقة تيك توك وتمنحهم فرصة صناعة محتوى مبتكر أكثر. حيث تتيح إمكانية استخدام مقاطع صوتية من المكتبة الكبيرة المتوفرة على المنصة، وإضافة تأثيرات الواقع المعزز، وغيرها من المزايا.

وبجانب إتاحة مقاطع الفيديو في علامة التبويب Reels، يمكن للمستخدمين كذلك مشاركة مقاطعهم مباشرة في صفحتهم.

وبمجرد المشاركة على الصفحة، ستتم إضافة علامة تبويب جديدة لمقاطع Reels إلى حساب المستخدم حيث ستُحفظ جميع مقاطعه.

كما ستتيح انستجرام إمكانية مشاركة المقاطع على القصة أو ضمن الرسائل، بشكل شبيه للمنشورات العادية على المنصة.

تتميز Reels من انستجرام بالتالي:

الصوت: تسجيل صوت أو دمج الفيديو مع أي مقطع صوتي من المكتبة الكبيرة على المنصة.

تأثيرات الواقع المعزز: إمكانية اختيار تأثيرات واقع معزز لتسجيل مقاطع متعددة بتأثيرات متنوعة وابداعية.

المؤقِّت: يتيح ضبط العد التنازلي، وعند الضغط على زر التسجيل، سيبدأ العد التنازلي 3-2-1 قبل أن يبدأ التسجيل للمدة المحددة.

المواءمة: تتيح مواءمة عرض عناصر من المقاطع السابقة قبل تسجيل المقطع التالي لتتمكن من إنشاء تسلسل انسيابي للّحظات.

السرعة: بحيث يمكن تسريع أو إبطاء أجزاء الفيديو أو الصوت المحدد.

إضافات أخرى: تشمل إضافة تأثيرات لتحسن ظهور المقاطع مثل صورة الغلاف والتسمية التوضيحية مع الوسوم.