انطلاق معرضي «آيدكس» و«نافدكس» في الإمارات

انطلقت في الإمارات، اليوم (الأحد)، فعاليات الدورة الـ15 من معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، التي تستمر حتى 25 فبراير (شباط) الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 شركة و5 دول جديدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن انطلاق فعاليات المعرضين يتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وهي المناسبة التي تتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية والإنجازات على مختلف الأصعدة، والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة.

ويستعرض معرضا «آيدكس» و«نافدكس» 2021 أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي في ظل مشاركة وطنية فاعلة أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.

