انهيار بنك SVB وادي السيليكون .. هل يقوم إيلون ماسك بشرائه؟

تصدر بنك SVB "وادي السيليكون" قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث غوغل، وحديث رواد السوشال ميديا في الساعات الماضية، بسبب أخبار انهياره وإعلان إفلاسه.

بنك SVB وادي السيليكون يتصدر حديث المواقع الالكترونية

انهار بنك SVB وهو الوجهة المفضلة للعديد من الشركات الناشئة في مجال التقنية، وترك خلفه مستثمرين وعملاء في وضع صعب جدًا.

وأعلن عن انهيار البنك الذي يواجه سحبًا غير اعتياديًا في الودائع يوم الجمعة الماضية، حيث سيطر عليه المنظمون الفيدراليون، ويعتبر انهيار بنك وادي السيليكون من أكبر قصص الفشل في مجال البنوك.

وأثارت أخبارك بنك وادي السيلكون وإعلان انهياره وافلاسه حالة من الفضول لدى الجمهور الواسع لاكتشاف المعلومات الخاصة به.

ما هي تفاصيل أزمة بنك SVB وادي السيليكون؟

تأسس البنك في عام 1983، وهو متخصص في الأعمال المصرفية الخاصة بالشركات الناشئة في مجال التقنية، وقدم البنك التمويل المالي اللازم لعدد كبير من شركات التقنية.

ويعد بنك وادي السيليكون واحد من أكبر 20 بنكًا تجاريًا في امريكا، وفي نهاية العام الماضي بلغت قيمة أصوله ما يقارب الـ 209 مليارات دولار أمريكي.

بدأت قصة انهيار البنك بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وساهمت تكاليف الاقتراض العالية في انهيار البنتك بعد استنفاد زخم أسهو التقنية التي كان بنك وادي السيليكون يستفيد منها.

وتسببت أسعار الفائدة المرتفعة في تآكل قيمة السندات طويلة الأجل، حيث كانت محفظة سندات البنك وقيمتها 21 مليار دولار تحقق عائدات بمتوسط يقارب الـ 1.79 في المئة.

واضطرت الشركات الناشئة على صحب الأموال المودعة في البنك بسبب نضوب رأس المال الاستثماري، مما أدى إلى خسائر في السندات.

وأعلن البنك في يوم الأربعاء أنه اضطر إلى بيع مجموعة من الأوراق المالية بخسارة، كما انه قرر بيع ما يقارب الـ 25 مليار دولار من الأسهم الجديدة من أجل دعم الميزانية العمومية.

والجدير بالذكر أن سهم البنك بدأ في الانخفاض منذ صباح يوم الخميس الماضي، وفي فترة الظهر من يوم الخميس، بدأ البنك بسهم أسهم البنوك الأخرى معه بسبب خشية المستثمرون من تكرار الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2008.

ومع صباح يوم الجمعة توقف التدوال في أسهم بنك وادي السيليكون، مما دفع المنظمون للتدخل وإغلاق البنك ووضعه تحت الحراسة القضائية.



هل يغامر إيلون ماسك ويشتري بنك وادي السيليكون؟

قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريزر Razer معلقًا على انهيار البنك، إنه ينبغي لتويتر شراء بنك وادي السيليكون حتى يصبح بنكًا رقميًا.

وبعد تصريح هذا رد الملياردير الأمريكي قائلًا: "أنا منفتح على الفكرة"، وهو ما دفع العديد للتساؤل حول هل يقوم إيلون ماسك بشراء البنك.