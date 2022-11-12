انهيار منصة "FTX" تعصف بأسعار العملات الرقمية

أثرت أزمة انهيار منصة "FTX" بالسلب على أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 12 نوفمبر، وسط محاولات سوق الكريبتو من تخطى ما لحق بها من ضرر.

تلقت العملات الرقمية ضربة قوية خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل تداعيات انهيار منصة "FTX" التي أعلنت عن تقدمها للإفلاس، وتنحى رئيسها التنفيذي "سام بانكمان فرايد" عن منصبه.

مصير أسعار بيتكوين

تحاول عملة البيتكوين وأخواتها من العملات المشفرة الصمود أمام موجة الخسائر التي لحقت بالسوق عقب انهيار عملة "إف تي إكس" وهو ما ترتب عليه موجة ضبابية في سوق الكريبتو.

ومع ذلك تظل محاولات بيتكوين ضعيفة نسبياً بالمقارنة مع حجم الخسائر التي حدثت في الآونة الأخيرة، ففي الأيام السبعة الماضية فقط، فقدت بيتكوين حوالي 21.88% من قيمتها السوقية.

وخسر سوق العملات الرقمية في مستهل تداولات اليوم نحو 2.87% من قيمته السوقية التي وصلت إلى 840.50 مليار دولار، مقابل 836.40 مليار دولار خلال تعاملات أمس، لتفقد إجمالي 4.1 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022