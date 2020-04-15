اياتا تتوقع اختفاء نصف الأعمال

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في انخفاض عائدات الركاب لشركات الطيران بمقدار 314 مليار دولار في عام 2020، بنسبة تراجع 55 في المائة، مقارنة بعام 2019.

وأوضح الاتحاد في أحدث تحليل له عن الأزمة العالمية يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب من قبل الركاب لمدة عام كامل (محلياً ودولياً) بنسبة 48 في المائة مقارنة بعام 2019، في تراجع لم يسبق له مثيل، وأكد أنه في أحدث سيناريو لديه انخفضت إيرادات المسافرين على مدار العام بأكمله بنسبة 55 في المائة مقارنة بعام 2019، في حين انخفضت حركة المرور بنسبة 48 في المائة.

وقال الاتحاد في تحليله: «يختفي نصف أعمالنا... هذا كارثي»، وأرجع الانخفاض إلى الركود، مؤكداً أنه من المتوقع أن تكون الصدمة الاقتصادية لأزمة «كوفيد - 19» في أشد حالاتها في الربع الثاني (من العام الحالي)، وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة، بالمقارنة بتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة في ذروة الأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تأثير انخفاض النشاط الاقتصادي في الربع الثاني وحده إلى انخفاض بنسبة 8 في المائة في الطلب على السفر في الربع الثالث، نظراً لازدياد قيود السفر.

وأوضح أن عدد الرحلات في الربع الثاني من العام الحالي انخفض اعتباراً من أول أبريل (نيسان) الجاري بنسبة 80 في المائة مقارنة بعام 2019 في جزء كبير منه بسبب القيود الشديدة على السفر التي تفرضها الحكومات لمكافحة انتشار الفيروس، إذ يمكن أن تشهد الأسواق المحلية بداية تحسن في الطلب بدءاً من الربع الثالث في المرحلة الأولى من رفع قيود السفر؛ ولكن الأسواق الدولية ستكون أبطأ في الاستئناف، حيث يبدو من المحتمل أن تحتفظ الحكومات بقيود السفر هذه لفترة أطول.

ويذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي توقع في آخر تحليل له عن أزمة «كوفيد - 19» تراجع إيرادات شركات الطيران بنحو 252 مليار دولار.