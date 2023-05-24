إيلون ماسك ينافس غوغل ومايكروسوفت في مجال الذكاء الإصطناعي

قدّم رجل الأعمال إيلون ماسك تصريحًا جديدًا حول نيته إنشاء شركة ذكاء اصطناعي تنافس شركات مثل "غوغل" و"مايكروسوفت"، مشيرا إنها قد تضم جزءًا من شركاته التجارية، بما في ذلك موقع "تويتر".

جاءت تصريحات ماسك خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي انعقدت في لندن، حيث أعرب عن رغبته في تغيير وتحسين موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي اشتراه العام الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

إيلون ماسك يسعى لتحقيق الأرباح من تويتر

كشف رجل الأعمال الأمريكي ماسك إن تويتر لم يحقق أي أرباح مادية حتى الآن، لكنه يتوقع "تحقيق تدفق نقدي إيجابي في يونيو المقبل.

وقدم ماسك خلال حديثه إقتراحًا حول ان تكون منصة تويتر جزءًا من شركة الذكاء الاصطناعي التي ينوي تطويرها، وكشف في سياق حديثه أن شركة تسلا تطورت وقدمت العديد من الميزات الإضافية مؤخرًا باستخدا الذكاء الاصطناعي.

وأكد رجل الأعمال إن تويتر وتسلا من الممكن أن يكونا شريكين مع شركة ذكاء اصطناعي، والجدير بالذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ماسك أنشأ شركة ذكاء اصطناعي تدعى أكس أيه آي.

ايلون ماسك يعبر عن خوفه من الذكاء الاصطناعي

في المقابل عبّر الملياردير الأمريكي المثير للجدل في وقت سابق عن تخوفه من التقدم السريع للذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة وجود تنظيم حكومي لهذا المجال.