باحثون يطورون برنامج يتنبأ بنجاة مريض كورونا

منذ الموجة الأولى لوباء كوفيد - 19، عمل الباحثون على تطوير نماذج كمبيوتر يمكنها التنبؤ، بناء على تاريخ المرض والبيانات الصحية، بمدى تأثر الناس بكوفيد - 19.



والآن، كشفت نتائج دراسة نشرت حديثا من قبل باحثين في قسم علوم الكمبيوتر في جامعة كوبنهاجن أن الذكاء الاصطناعي قادر على التنبؤ بمن قد يموت بسبب فيروس كورونا. وعند القيام بذلك، يمكن أن يساعد أيضا على تحديد من يجب أن يكون في مقدمة الصف من أجل اللقاحات التي يتم إعطاؤها الآن في دول عدة حول العالم.



واستنادا إلى بيانات المرضى من منطقة العاصمة الدنماركية ومنطقة زيلند، تظهر نتائج الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه، مع ما يصل إلى 90 في المائة من اليقين، تحديد ما إذا كان الشخص غير المصاب الذي لم يصب بعد بالعدوى سيموت بفيروس كورونا أم لا، حال التعرض للإصابة.



وبمجرد دخول المستشفى مع كوفيد - 19، يمكن للكمبيوتر أن يتنبأ بدقة 80 في المائة بما إذا كان الشخص سيحتاج إلى جهاز تنفس.



ويوضح البروفيسور مادس نيلسن من قسم علوم الكمبيوتر في جامعة كوبنهاجن بحسب "روسيا اليوم"، "بدأنا العمل على النماذج لمساعدة المستشفيات، حيث كانوا يخشون خلال الموجة الأولى من عدم وجود أجهزة تنفس كافية لمرضى العناية المركزة. ويمكن أيضا استخدام نتائجنا الجديدة لتحديد من يحتاج إلى لقاح بعناية".



وقام الباحثون بتغذية برنامج كمبيوتر ببيانات صحية من 3944 مريضا دنماركيا من كوفيد - 19. وأدى ذلك إلى تدريب الكمبيوتر على التعرف على الأنماط والارتباطات في كل من الأمراض السابقة للمرضى وفي نوباتهم ضد كوفيد - 19.



ويوضح مادس نيلسن، "تظهر نتائجنا، بشكل غير مفاجئ، أن العمر ومؤشر كتلة الجسم هما أهم العوامل الحاسمة لمدى شدة تأثر الشخص بفيروس كورونا. ولكن احتمال الموت أو أن ينتهي الأمر على جهاز التنفس الاصطناعي يزداد أيضا إذا كان الشخص ذكرا، ويعاني ضغط الدم أو مرضا عصبيا".