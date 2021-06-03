باكستان تتجه لإطلاق أول بنك رقمي الشهر الجاي

يستعد بنك "تي.أيه.جي إنفويشن" لإطلاق نشاطه في باكستان خلال الشهر الحالي، ليكون أول بنك رقمي في خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في حين أن حوالي 70% من سكانها البالغين لا يملكون حسابات مصرفية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن طلال جوندال، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية الصاعدة "تي.أيه.جي إنفويشن"، القول إن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها المصرفية الرقمية لعدد محدود من العملاء خلال الشهر الحالي على أن تبدأ نشاطها على نطاق تجاري خلال شهرين أو ثلاثة، حيث تستهدف جذب ملايين العملاء خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونجحت الشركة الناشئة في حشد تمويل مسبق بقيمة 5.5 مليون دولار خلال العام الحالي لتصبح واحدة من أكثر الشركات الصاعدة جمعا للتمويل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وباكستان، خلال العام الحالي.

وشارك في ضخ هذا التمويل شركتا كوايت كابيتال مانجمنت، وليبرتي سيتي فينشرز. كما تلقت الشركة استثمارات استراتيجية من شركات أندرسن هوروفيتز، وخلاصة فينشرز، وكانان بارتنرز.

وأشارت بلومبرج إلى أن شركة "تي.أيه.جي" انضمت إلى موجة الشركات الصاعدة في مجال خدمات الدفع الرقمي، في ظل انتعاش نشاط البنوك الرقمية في الأسواق الصاعدة التي تعاني من قلة عدد فروع البنوك التقليدية وبالتالي من محدودية توافر الخدمات المصرفية لأعداد كبيرة من السكان.