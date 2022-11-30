بطولة كأس العالم FIFA هي واحدة من أكثر الأحداث شهرة في العالم، واستضافتها دائمًا ما تجلب قدرًا كبيرًا من الضغط والإثارة للبلد المضيف. العالم بأسره يشاهد هذا الحدث الرياضي بفارغ الصبر. تحسنت جودة البطولات بشكل مطرد على مر السنين. تجلب كل بطولات كأس العالم شيئًا جديدًا ، سواء تعلق الأمر بجودة اللعبة أو التكنولوجيا.

دعونا نلقي نظرة على أغلى بطولات كأس العالم في تاريخ كرة القدم.

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بالأرقام.. تعرف على أغلى 8 بطولات كأس العالم في التاريخ

1. قطر 2022: 220 مليار دولار



أنفقت قطر ، التي قد لا تمتلك المنتخب الأقوى في كرة القدم ، أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لكأس عالم ، بما في ذلك بناء الطرق والملاعب والفنادق. على الرغم من حقيقة أن الكثير من الإنفاق على البنية التحتية هو جزء من مشروع استثماري عام أكبر ، فإن كأس العالم هذه ستكون الأغلى على الإطلاق.

وفقًا لمجلة فوربس ، تتراوح التكلفة التقديرية لملاعب كرة القدم السبعة في قطر لكأس العالم هذا العام بين 6.5 مليار دولار و 10 مليارات دولار. بعد الحدث ، سيتم تفكيك أقسام الاستاد والتبرع بها إلى دول أخرى ، وسيتم إعادة استخدام المباني كمساحة مجتمعية للمدارس والمتاجر والمقاهي والمرافق الرياضية والعيادات الصحية. تم بناء الملعب 974 من حاويات شحن معاد تدويرها وسيتم تفكيكها وإزالتها بالكامل.

2. البرازيل 2014: 15 مليار دولار



كانت كأس العالم 2014 واحدة من أهم بطولات كأس العالم في تاريخ كرة القدم لأنها كانت بداية لتقنيات كأس العالم. شهدت هذه البطولة إدخال تقنية خط المرمى ، بالإضافة إلى اختبارات مكافحة المنشطات من قبل الفيفا.

أنفقت البرازيل 15.6 مليار دولار على كأس عالم ، لتجديد بعض أكثر الملاعب شهرة. تم الاستثمار أيضًا لأن ريو كانت تستضيف الألعاب الأولمبية في عام 2016 ، لذلك خدمت غرضًا مزدوجًا.

3. روسيا 2018: 11.6 مليار دولار



أقيمت آخر نهائيات كأس العالم في عام 2018 ، واستضافتها روسيا. فاز المنتخب الفرنسي بالبطولة ، وكانت كأس العالم الأكثر شهرة على الإطلاق. قاموا ببناء بعض الملاعب عالية التقنية والعشب المستورد من دول أخرى للتحضير للبطولة.

4. اليابان وكوريا الجنوبية 2002: 7 مليارات دولار



أقيمت البطولة في آسيا للمرة الأولى ، وفاقت كوريا واليابان التوقعات. خلال كأس العالم ، أنفقوا 11.6 مليار دولار وقاموا بتحويل البنية التحتية الرياضية لبلدهم بالكامل. علاوة على ذلك ، شهدت المسابقة حضورًا جيدًا ، حيث حضرها ما مجموعه 2،705،198 شخصًا.

كانت كأس العالم 2002 واحدة من أكثر بطولات كأس العالم توقعًا وإثارة للدهشة في التاريخ. تحدى المستضعفون مثل تركيا وكوريا الجنوبية الصعاب واحتلوا المركزين الثالث والرابع على التوالي.

5. ألمانيا 2006: 4.3 مليار دولار



في عام 2006، استضافت ألمانيا المسابقة للمرة الثانية ، لكن هذا لم يمنعهم من الإنفاق بسخاء. على الرغم من امتلاكهم لبعض أفضل الملاعب في العالم ، فقد أنفقوا ما يقرب من 4.3 مليار دولار على الاستعدادات لكأس عالم.

تم الإشادة بألمانيا لأدائها المتميز خلال نهائيات كأس العالم. خلال البطولة ، كان متوسط ​​الحضور 52،491.

6. جنوب أفريقيا 2010: 3.6 مليار دولار



منذ أن كانت أول بطولات كأس العالم تقام في القارة الأفريقية ، كانت بطولة 2010 تاريخية. تجاوزت الدولة المضيفة كل التوقعات ، على الرغم من التسريبات الإعلامية حول مزاعم الرشوة ضد الفيفا قبل المنافسة فيما يتعلق بقرار منح كأس عالم لجنوب إفريقيا بدلاً من الدول ذات التوجهات الكروية مثل المغرب.

7. فرنسا 1998: 2.3 مليار دولار



اختارت فرنسا 10 مدن لهذا الحدث الضخم ، حيث أنفقت ما مجموعه 2.3 مليار دولار على المرافق. فازت فرنسا بكأس العالم تلك ، وكان المشجعون المحليون عاملاً رئيسياً في انتصارهم. كان عدد الحضور المسجل لكأس العالم 1994 في المباراة الواحدة 43،511.

8. الولايات المتحدة 1994: 500 مليون دولار



قد لا تكون الولايات المتحدة قوة كرة القدم ، لكنها استضافت واحدة من أكثر النسخ نجاحًا في عام 1994. عند 63991 ، يظل متوسط ​​الحضور في نهائيات كأس عالم 1994 هو الأعلى في تاريخ كأس العالم. فازت البرازيل بكأس العالم في ذلك العام بفوزها على الإيطاليين الأقوياء في روز بول في كاليفورنيا.

أنفقت الولايات المتحدة حوالي 500 مليون دولار على كأس عالم ، وهو مبلغ كبير في التسعينيات. بعد تجديدات واسعة النطاق قبل البطولة ، تم اختيار تسعة ملاعب لكأس عالم. ستستضيف الولايات المتحدة الحدث مرة أخرى في عام 2026 ، على أمل إنتاج تحفة فنية أخرى.