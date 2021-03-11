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بايدن يصف بأن الخطة الضخمة للانتعاش الاقتصادي انتصار تاريخي للأمريكيين

منشور 11 آذار / مارس 2021 - 06:31
بايدن يصف بأن الخطة الضخمة للانتعاش الاقتصادي انتصار تاريخي للأمريكيين
رئيس الولايات المتّحدة جو بايدن
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وصف رئيس الولايات المتّحدة جو بايدن، أمس، مصادقة الكونغرس على خطته الضخمة للإنعاش الاقتصادي بأنها "انتصار تاريخي" للأمريكيين، وهو حقق بذلك أول نجاحاته الكبرى منذ وصوله إلى سدة الرئاسة قبل 50 يوماً.

وصف رئيس الولايات المتّحدة جو بايدن، أمس، مصادقة الكونغرس على خطته الضخمة للإنعاش الاقتصادي بأنها "انتصار تاريخي" للأمريكيين، وهو حقق بذلك أول نجاحاته الكبرى منذ وصوله إلى سدة الرئاسة قبل 50 يوماً.

وبرغم توحُّد الجمهوريين على معارضة الخطة، وانضمام نائب ديمقراطي لهم، نجحت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب في المصادقة على الخطة بـ220 صوتاً مقابل 211 صوتاً معارضاً.

ولدى صدور نتيجة التصويت، وقف الديمقراطيون احتفاءً وصفقوا داخل القاعة.

وسيُصدر بايدن، الجمعة، الخطة الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار، وهو رقم يوازي إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.

وقال، خلال خطاب في واشنطن حول حملة التلقيح، إن "هذا القانون يشكّل انتصاراً تاريخياً للأمريكيين"، مضيفاً أنه يعتزم توقيعه هذا الأسبوع.

وفيما يشبه الرد على انتقادات الجمهوريين، قال بايدن إن "كل عنصر في خطة الإنقاذ الأمريكية يشكِّل استجابة لاحتياجات حقيقية".

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، في قاعة الجلسة: "نحن عند منعطف حاسم في تاريخ بلادنا".

في المقابل، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، "إنه أحد أسوأ القوانين على الإطلاق"، واعتبر أنه "مثال تقليدي لبرنامج ديمقراطي مضخّم".

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كلمات دالة:اقتصاد أميركا

Via SyndiGate.info


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