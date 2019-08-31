بدء توريد النفط العراقي للأردن

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، عن بدء توريد النفط العراقي إلى الأردن، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تلبية جزء من احتياجات الأردن السنوية من النفط الخام.

وقالت زواتي، في تصريح صحافي، إن أولى الشاحنات ستنطلق، غداً الأحد، من محطة بيجي في كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد، ومن المتوقع أن تصل إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء الأردنية، يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البدء في تطبيق مذكرة التفاهم بين العراق والأردن، الموقعة في الثاني من فبراير/شباط الماضي، وتقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7 في المائة من احتياجات المملكة، لافتة إلى أن هذه الكميات قابلة للزيادة في فترة قادمة، وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

وأكدت أهمية الاتفاق في تفعيل الاستيراد البري، وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وتشغيل أسطول الصهاريج في الأردن والعراق.

وفيما يتعلق بأسعار النفط الخام، قالت زواتي، إن مذكرة التفاهم تنص على أن يبيع العراق نفط خام كركوك إلى الأردن على أساس معدل خام نفط برنت الشهري مخصوما منه كلف النقل، حيث يلتزم الجانب الأردني بتوفير الصهاريج للنقل من منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.



وبحسب الوزيرة، سيشارك في عملية النقل أكثر من 200 صهريج من الأردن والعراق، بواقع 50 في المائة لكل منهما، من بينها صهاريج مملوكة لمواطنين وشركات عاملة في نقل النفط الخام.

وقالت إن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة لا يقتصر على استيراد النفط الخام فقط، حيث يعمل الجانبان على إتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتد من البصرة جنوب العراق مروراً بمنطقة حديثة (غرب) ومن ثم إلى ميناء العقبة في الأردن، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين يزود بواسطتها الأردن العراق بالكهرباء عبر شبكة مشتركة.



كان الأردن والعراق اتفقا، في فبراير/شباط الماضي، على تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.

وأعفى العراق أكثر من 300 سلعة مصدرة إليه من الأردن من الرسوم الجمركية، كما تم السماح للشاحنات بدخول أراضيه مباشرة، إضافة إلى الاتفاق على إقامة منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين.

وارتفعت معدلات التبادل التجاري بين بغداد وعمّان عبر منفذ طريبيل البري (غرب العراق)، وسط توقعات باستمرار زيادتها، في ظل حالة الاستقرار الأمني التي يشهدها العراق.



ووفقا لمسؤول عراقي في تصريح لـ"العربي الجديد"، في يوليو/تموز الماضي، فإن ذلك الشهر شهد أعلى نسبة تبادل تجاري بين العراق والأردن، منذ إعادة افتتاح المعبر البري نهاية عام 2017 بشكل رسمي.

كان احتلال تنظيم "داعش"، لمساحات واسعة من الأنبار غرب العراق عام 2014، قد تسبب في إغلاق المعبر مع الأردن، ما أدى إلى تضرر التجارة الأردنية، وكذلك زاد من اعتماد العراق على السلع الواردة من منافذ حدودية أخرى مع إيران وتركيا.