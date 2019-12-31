  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. برج خليفة يتجهز لعرض استثنائي 4 يناير... ما السبب؟

برج خليفة يتجهز لعرض استثنائي 4 يناير... ما السبب؟

منشور 31 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:49
يبلغ ارتفاع «برج خليفة» 828 متراً، ويضم أكثر من 200 طابق منها 160 طابقاً مأهولاً بالسكان
برج خليفة
أبرز العناوين
ستقام العروض الرائعة على الشاشة الضوئية يوم 4 يناير

يحتفل «برج خليفة»، بالذكرى السنوية العاشرة لتدشينه، مع مجموعة من الفعاليات الاحتفالية في 4 يناير، 2020.

وستقام العروض الرائعة على الشاشة الضوئية يوم 4 يناير، كما سيكون الزوار على موعد مع مفاجآت وهدايا في «قمة البرج، برج خليفة» و«دبي مول». وسيذهل العرض الضوئي الجديد على واجهة البرج الزوار بالألوان والتشكيلات البصرية والإبداعية المميزة المعدة خصيصاً لهذه المناسبة.

ويبلغ ارتفاع «برج خليفة» 828 متراً، ويضم أكثر من 200 طابق منها 160 طابقاً مأهولاً بالسكان، متفوقاً بذلك على كافة الأبنية الأخرى في العالم، وتم تدشين البرج في 4 يناير 2010 بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي.

اقتصاد دبي سينمو 3.2% في 2020
دبي تعتمد دورة موازنة لثلاثة أعوام، من العام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...