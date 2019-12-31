برج خليفة يتجهز لعرض استثنائي 4 يناير... ما السبب؟

يحتفل «برج خليفة»، بالذكرى السنوية العاشرة لتدشينه، مع مجموعة من الفعاليات الاحتفالية في 4 يناير، 2020.

وستقام العروض الرائعة على الشاشة الضوئية يوم 4 يناير، كما سيكون الزوار على موعد مع مفاجآت وهدايا في «قمة البرج، برج خليفة» و«دبي مول». وسيذهل العرض الضوئي الجديد على واجهة البرج الزوار بالألوان والتشكيلات البصرية والإبداعية المميزة المعدة خصيصاً لهذه المناسبة.

ويبلغ ارتفاع «برج خليفة» 828 متراً، ويضم أكثر من 200 طابق منها 160 طابقاً مأهولاً بالسكان، متفوقاً بذلك على كافة الأبنية الأخرى في العالم، وتم تدشين البرج في 4 يناير 2010 بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي.