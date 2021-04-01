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برلمان العراق يوافق على موازنة بقيمة 90 مليار دولار لعام 2021

منشور 01 نيسان / أبريل 2021 - 06:12
برلمان العراق يوافق على موازنة بقيمة 90 مليار دولار لعام 2021
قال مشرعون إن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار أي بنحو 19.79 مليار دولار
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وافق برلمان العراق الأربعاء 31 مارس، على موازنة للعام 2021 حجمها 130 تريليون دينار عراقي

وافق برلمان العراق الأربعاء 31 مارس، على موازنة للعام 2021 حجمها 130 تريليون دينار عراقي، ما يعادل 89.65 مليار دولار في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.

وقال مشرعون إن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار أي بنحو 19.79 مليار دولار.

وتفيد وثائق ومشرعون أن الموازنة موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية.

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كلمات دالة:موازنة العراقاقتصاد العراق

Via SyndiGate.info


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