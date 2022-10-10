بريطانيا: بنك إنكلترا يصرح عن إجراءات جديدة لضمان الاستقرار المالي

أعلن بنك إنكلترا عن مزيد من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في المملكة المتحدة، بناءً على تدخله في سوق السندات طويلة الأمد.

هذا وأعلنت لجنة الاستقرار المالي بالبنك في 28 سبتمبر عن برنامج شراء طارئ لمدة أسبوعين للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل - المعروفة باسم "السندات الحكومية" - لاستعادة النظام إلى الأسواق وحماية صندوق LDI من انهيار وشيك.

وأعلن بنك إنكلترا أنه سيقدم المزيد من الإجراءات لضمان "نهاية منظمة" لخطة الشراء الخاصة به في 14 أكتوبر ، بما في ذلك زيادة حجم مزاداته اليومية لإتاحة المجال أمام عمليات الشراء قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

تراجع الإسترليني

أعلن البنك عن برنامج الشراء الطارئ بعد أن تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستويات في التاريخية الشهر الماضي بعد أن تأثرت العملة البريطانية بعوامل محلية بعدما أعلنت الحكومة البريطانية خطة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض، الأمر الذي ضغط على الإسترليني بجانب قوة الدولار مما أدى إلى تراجعه بشكل كبير.

وتأتي هذه القرارات بعد أن قرر بنك إنكلترا الخميس 22 سبتمبر رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.25% من 1.75%، إذ يسعى لمكافحة التضخم الذي لا يزال أعلى بخمس مرات من هدفه.

وكانت هذه الزيادة هي السابعة على التوالي وهي أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2008.

ورغم انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بشكل طفيف في أغسطس عند 9.9% على أساس سنوي ظل أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.