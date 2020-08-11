بريطانيا تسجل أكبر انخفاضا للتوظيف منذ 2009

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الأفراد العاملين في بريطانيا انخفض 220 ألفا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو أكبر تراجع منذ 2009، في الوقت الذي تؤثر فيه أزمة فيروس كورونا سلبا على سوق العمل، وفقا لـ"رويترز".

وقبع معدل البطالة عند 3.9 في المائة لكن ذلك يعكس زيادة في عدد الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن عمل ولذلك لا يُعتبروا عاطلين.