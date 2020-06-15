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بريطانيا تشهد انخفاض في عدد المترددين على المتاجر البريطانية بـ 80% في مايو

منشور 15 حزيران / يونيو 2020 - 09:24
بريطانيا تشهد انخفاض في عدد المترددين على المتاجر البريطانية بـ 80% في مايو
أظهرت أرقام التردد على المتاجر تحسنا طفيفا من تراجع نسبته 84.7 بالمئة في أبريل نيسان في ظل إعادة فتح بعض المتاجر مثل مراكز البستنة ومحال الأدوات المنزلية في مايو أيار
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قال كونسورتيوم قطاع التجزئة البريطاني إن أعداد المتسوقين في بريطانيا في مايو أيار يقل 81.6 بالمئة عن الشهر ذاته قبل عام مع استمرار إغلاق معظم المتاجر غير الغذائية نتيجة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

قال كونسورتيوم قطاع التجزئة البريطاني إن أعداد المتسوقين في بريطانيا في مايو أيار يقل 81.6 بالمئة عن الشهر ذاته قبل عام مع استمرار إغلاق معظم المتاجر غير الغذائية نتيجة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت أرقام التردد على المتاجر تحسنا طفيفا من تراجع نسبته 84.7 بالمئة في أبريل نيسان في ظل إعادة فتح بعض المتاجر مثل مراكز البستنة ومحال الأدوات المنزلية في مايو أيار.

وقد تفتح متاجر أخرى غير ضروروية أبوابها يوم الاثنين ما التزمت بقواعد التباعد الاجتماعي.

وحذرت هيلين ديكنسون الرئيسة التنفيذية للكونسورتيوم من أن فتح متاجر السلع غير الضرورية من المستبعد أن ينعش على الفور متاجر التجزئة التي تعرضت لضغوط هائلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت "مزيج ضعف ثقة المستهلكين والقيود على عدد الأفراد الذين يمكنهم زيارة المتجر، يعني أن الكثير من المتاجر ستعاني بسبب قلة عدد المترددين عليها ومبيعات أقل لبعض الوقت مستقبلا".

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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