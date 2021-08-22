  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. بريطانيا تعتمد التداوي بعقار تعالج به ترامب من كورونا!

بريطانيا تعتمد التداوي بعقار تعالج به ترامب من كورونا!

منشور 22 آب / أغسطس 2021 - 10:57
بريطانيا تعتمد التداوي بعقار تعالج به ترامب من كورونا!
ويعد هذا النوع من العقار هو أحد العقاقير التجريبية التي استخدمت لعلاج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد إصابته بالعدوى العام السابق.
أبرز العناوين
يُشار إلى أن كلفة هذا العقار مرتفعة، لذا يُحتمل قصر استخدامه على الحالات شديدة الخطورة.

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن اعتمادها لاستخدام عقار جديد لعلاج المُصابين بـ"كورونا" باستخدام زوجين من الجينات المُصنعة معملياً لمهاجمة الفيروس.

اقرأ ايضاًأميركا.. مسؤولون يحققون في مخاطر لقاح موديرناأميركا.. مسؤولون يحققون في مخاطر لقاح موديرنا

وأوضحت أن عقار "رونابريف" أظهر قدرات جيدة على منع العدوى وتقليل الحاجة لدخول المرضى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويعد هذا النوع من العقار هو أحد العقاقير التجريبية التي استخدمت لعلاج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد إصابته بالعدوى العام السابق.

يُشار إلى أن كلفة هذا العقار مرتفعة، لذا يُحتمل قصر استخدامه على الحالات شديدة الخطورة.

يذكر أن العقار، الذي طورته الشركة الأميركية Regeneron، حصل على دعم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

كما أظهرت التجارب السريرية أن العقار ساعد في الوقاية من عدوى كورونا وكذلك في تقليل مخاطر الاستشفاء أو الأعراض ذات الحالات الشديدة، عند إعطائها بعد فترة وجيزة من الإصابة بالمرض.

والعقار يُعرف باسم Ronapreve "رونابريف"، وهو أول دواء مضاد للأجسام المصطنع يتم اعتماده في المملكة المتحدة، والذي أشاد به وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد ، باعتباره "خبرًا رائعًا".

اقرأ ايضاًأميركا.. مسؤولون يحققون في مخاطر لقاح موديرنامصر.. لقاح "كورونا" سيكون إجباريا لدى بعض القطاعات

وقال جافيد إنه يأمل أن يكون متاحًا لمرضى خدمة الصحة الوطنية NHS في أقرب وقت ممكن.

 

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:لقاح كورونادونالد ترامب

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...