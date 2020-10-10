بريطانيا تعلن عن إجراءات جديدة لدعم قطاع التوظيف

أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لمساعدة قطاع التوظيف تطال الشركات التي ستضطر للبقاء مغلقة بسبب القيود المفروضة لمواجهة وباء كوفيد-19.



وسيتم تمديد آلية دعم التوظيف التي أعلنت قبل أسبوعين والتي كانت متاحة فقط للموظفين العاملين بدوام جزئي "لتشمل الشركات في كل أنحاء البلاد والتي ستبقى مغلقة بسبب القيود التي فرضتها الحكومة" للحد من انتشار الفيروس وفق ما قالت وزارة الخزانة في بيان.



وسيعوّض على موظفي هذه الشركات بمبالغ تصل إلى ثلثي رواتبهم المعتادة.



وأشار البيان إلى أن المدفوعات للشركات التي اضطرت للإغلاق بسبب تدابير العزل المحلية سترتفع أيضا إلى 3000 جنيه شهريا (3300 يورو).



ولم تكن الإجراءات السابقة التي أعلنت قبل أسبوعين تنطبق إلا على الوظائف ذات الدوام الجزئي: كان على الموظفين العمل ما لا يقل عن ثلث وقت الدوام، وتغطي الحكومة 22 في المئة فقط من رواتبهم مع قيام الشركات بدفع 55 في المئة منها.



وتعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المال ريشي سوناك لضغط كبير من المعارضة العمالية وأيضا من معسكرهما المحافظ لتوفير المزيد من الدعم للموظفين فيما كانت الحكومة ستتوقف في نهاية تشرين الأول/أكتوبر عن تقديم الإعانات التي قدمت منذ الاغلاق في نهاية آذار/مارس، ما أثار مخاوف من تسريح الآلاف من العمال.



ويضاف ذلك إلى التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية مع الكتلة بنهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر.



وقد تسارع انتشار الفيروس في الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة حيث قد يفرض بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة. وسجلت الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بالوباء 42 ألف وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة حتى الخميس.