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توقعات: «بريكست» قد يخلف فجوة تمويلية بقيمة 14 مليار يورو في الموازنة الأوروبية

توقعات: «بريكست» قد يخلف فجوة تمويلية بقيمة 14 مليار يورو في الموازنة الأوروبية
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