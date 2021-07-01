بطالة السعوديات الأدنى في 20 عاما

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 11.7 في المائة، مقابل 12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ الربع الثاني 2016 البالغ 11.6 في المائة أي أنه الأقل خلال خمسة أعوام. كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول 2020.

وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2020، و14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث، و12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020.

ويعكس ذلك تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل.

وكان الربع الثاني 2020 أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل تاريخيا، وفق البيانات المتاحة، فيما الربع الثالث ثانيا خلفه.

وبحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء المبنية على مسح القوى العاملة للربع الأول من 2021، انخفض معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل (السعوديون وغير السعوديين 15 عاما فأكثر) لتصل إلى 6.5 في المائة مقارنة بـ 7.4 في المائة خلال الربع السابق (الربع الرابع من 2020).

وأظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في سن العمل في المملكة في الربع الأول من 2021 إلى 3.7 في المائة مقارنة بـ 4 في المائة في الربع الرابع من العام السابق 2020.

كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث في سن العمل من 20.2 في المائة في الربع الرابع من 2020 إلى 16.1 في المائة في الربع الأول من 2021.

وبلغ معدل البطالة للذكور السعوديين 7.2 في الربع الأول من 2021 مقابل 7.1 في الربع الرابع من العام الماضي 2020، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 21.2 خلال الربع الأول من 2021 مقابل 24.4 في المائة في الربع السابق بناء على تقديرات مسح القوى العاملة.

وأظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في سن العمل (السعودييون وغير السعوديين 15 عاما فأكثر) وارتفع إلى 61.1 في المائة خلال الربع الأول من 2021 مقابل 61 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.

وأشارت النتائج إلى انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي الذكور في سن العمل خلال الربع الأول من 2021 ليصل إلى 79.7 في المائة مقابل 80.6 في المائة في الربع الرابع من 2020.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث في سن العمل في الربع الأول من 2021 ليصل إلى 33.6 في المائة مقابل 32.1 في المائة خلال الربع السابق (أي الربع الرابع من 2020).

وأوضحت النتائج انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 عاما فأكثر) ليصل إلى 49.5 في المائة في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 51.2 في المائة في الربع السابق، لكنها تظل أعلى من مستوى ما قبل الجائحة.

وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين الذكور بمقدار 2.4 نقطة ليصل إلى 66.2 في المائة في الربع الأول من 2021 مقابل 68.5 في المائة في الربع الرابع من 2020.

كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديات إلى 32.3 في المائة في الربع الأول من 2020، مقارنة بـ 33.2 في الربع السابق (الربع الرابع من 2020).

مصدران للبيانات

ونشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 عاما فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النشطين وغير النشطين اقتصاديا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المسجلة والمحدثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمتبع في هذه الجهات.

ويقوم كل من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجلة لديهم بشكل دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرا رئيسا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.

