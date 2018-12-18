بعد أمازون وآبل.. جوجل سيستثمر ما يفوق المليار دولار لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك

ووفقا للمديرة المالية للمجموعة روث بورات فإن "ألفابت" ستستأجر عدة مبان ستشكل جزءا من مجمعها المستقبلي البالغة مساحته 160 ألف متر مربع.

بعد أن اختارت (أمازون) نيويورك لتكون مقرها الثاني وإعلان شركة (آبل) انها ستدفع مليار دولار مقابل بناء مقرها الجديد في "أوستن". قال محرك البحث جوجل المملوك لشركة ألفابيت يوم الاثنين إنه سيستثمر ما يفوق المليار دولار لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك فيما يتوسع في وجوده في ممر التكنولوجيا في المدينة على ضفة نهر هدسون.

ووفقا للمديرة المالية للمجموعة روث بورات فإن "ألفابت" ستستأجر عدة مبان ستشكل جزءا من مجمعها المستقبلي البالغة مساحته 160 ألف متر مربع.

وأوضحت أن العمل سيبدأ في المجمع الجديد الواقع قرب بحيرة هادسن مطلع العام 2020 تحت اسم "جوجل هادسن سكوير". وكانت "ألفابت" أعلنت في شباط/فبراير أنها اشترت المجمع العقاري "تشلسي ماركت" في مقابل 2.4 مليار دولار، في صفقة ستفضي إلى ترك المجموعة مقرها الحالي في بير 57 عند نهر هادسن.

ويعمل في "غوغل" التي تتخذ من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا مقرا رئيسيا لها، سبعة آلاف شخص في نيويورك من أصل 94 ألفا و400 موظف في الإجمال. وأضافت بورات "مع هذين الاستثمارين الجديدين، غوغل تشلسي وغوغل هادسن، سنتمكن من زيادة عدد موظفينا في نيويورك بواقع أكثر من الضعف في السنوات العشر المقبلة".وأشارت إلى أن "نيويورك لا تزال خزانا كبيرا للمواهب المختلفة والدولية، وهذا ما دفع بغوغل إلى أن تنشئ مقرا لها في هذه المدينة في العقد الماضي وما يدفعها للبقاء فيها". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، ستصبح "غوغل" مع هذا الاستثمار الجديد أحد أكبر المالكين العقاريين في نيويورك..

فيما علق المسؤول المالي في "جوجل" روث بورات قائلا: "إن استثماراتنا في نيويورك جزء كبير منها نتيجة التزامنا بالنمو والاستثمار في المرافق والمكاتب والوظائف في الولايات المتحدة. في الواقع ، نحن ننمو بشكل أسرع خارج منطقة الخليج الأميركي أكثر منه في الداخل، وهذا العام فقط فتحنا مكاتب ومراكز بيانات جديدة في مواقع مثل ديترويت،بولدر، لوس أنجلوس، تينيسي وألاباما"

وأعلنت شركة جوجل في مارس آذار شراء سوق تشيلسي في مانهاتن في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.

وكانت (أمازون)في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بعد 14 شهرا من المنافسة المحتدمة بين عشرات المدن، أعلنت مجموعة اختيارها موقعين في لونغ أيلاند سيتي قرب نيويورك وكريستال سيتي على تخوم واشنطن لإقامة مقريها الجديدين اللذين سيوفران 50 ألف وظيفة جديدة ستوزع عليهما بالتساوي.

(فوربس ميدل إيست)

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