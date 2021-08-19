بعد طول انتظار... نيسان Z الجديدة 2021 ستصل إلى العملاء خلال أشهر

بعد طول انتظار... وصلت نيسان Z الجديدة لموديل 2021، وستصل إلى العملاء خلال أشهر.

جاءت السيارة الإنتاجية محافظة معظم عناصر Z Proto الاختبارية، أبرز تعديل هو الجناح الخلفي الجديد وتعديلات بسيطة على الواجهة الأمامية. تتميز نيسان Z 2021 بغطاء محرك طويل مع خطوط بارزة ولمسة من الجيل الأول من Z ومصابيح مقتبسة من جيل 240ZG من السبعينيات. سيتمكن العملاء من طلب أحد 3 ألوان خارجية أحادية أو 6 ألوان ثنائية.

تحمل السيارة محرك 3.0 لتر V6 ثنائي التيربو ينتج 400 حصان و475 نيوتن متر، وهي قوة أكثر من كافية لمنافسة تويوتا سوبرا. توفر نيسان Z ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وأياً كان الخيار، تعمل السيارة بالدفع الخلفي، ويوفر نظام التحكم بالإطلاق.

يأتي التصميم الداخلي أيضاً بأسلوب كلاسيكي حيت توفر السيارة شاشة وسطية ولوحة عدادات رقمية متكيف مع وضيات القيادة، وتوفر 3 بيئات لونية هي الجرافيتي والأحمر والأزرق.

عند إطلاقها في السوق سيتوفر إصدار Z ​​Proto Spec محدود بـ240 نسخة فقط، وستتميز كل منها بمكابس فرامل صفراء وعجلات برونزية وتطريز أصفر للمقاعد. وبالنسبة لسعر السيارة الأساسي فيبدأ من 40,000 دولار في الولايات المتحدة، والتي تعادل 150,000 ريال سعودي تقريباً.