فولكسفاجن تعتبر التحول إلى الأتمتة لا يشكل قلقًا كبيرًا وتأثير الفيروس محدود

وقال ديس لوكالتي الأنباء "الألمانية" و "د ب أ-أيه.إف.إكس" إن عملية التوظيف ستظل مرتفعة، وإن كان ذلك مع تركيز مختلف جزئيا.

وأضاف ديس : "لتصنيع الكثير من السيارات، لا تزال بحاجة إلى الكثير من العاملين في عملية الإنتاج حتى عام 2030. وسيقوم العديد منهم بأعمال مماثلة إلى حد ما كما هو الحال اليوم.. ويمكن أن يكون الانتاج أكثر اعتمادا على الآلات، ولكن "سيبقى الإنتاج بشكل أساسي في وجود العاملين".

وأكد ديس أن هذا لا يتعارض بالضرورة مع التطوير المتزامن لمزيد من مهارات تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص موضحا أنه "بالطبع سننحقق نموا في مجال البرمجيات مع وجود موظفين جدد". وأضاف : "ولكن على عكس الصناعات السريعة، فإن التغيير في صناعة السيارات يستغرق الكثير من الوقت."

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