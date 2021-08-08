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فولكسفاجن تعتبر التحول إلى الأتمتة لا يشكل قلقًا كبيرًا وتأثير الفيروس محدود

منشور 08 آب / أغسطس 2021 - 05:26
فولكسفاجن تعتبر التحول إلى الأتمتة لا يشكل قلقًا كبيرًا وتأثير الفيروس محدود
أحد معارض فولكسفاجن
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وقال ديس لوكالتي الأنباء "الألمانية" و "د ب أ-أيه.إف.إكس" إن عملية التوظيف ستظل مرتفعة، وإن كان ذلك مع تركيز مختلف جزئيا.
إن التحول إلى الأتمتة لا يشكل قلقا كبيرا، وإن تأثير فيروس كورونا محدود، يقول هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات. ووضح أنه لا يزال يرى إمكانات وظيفية كبيرة في قطاع السيارات، على الرغم من كل الصعوبات في تغيير مراحل العمل والمؤهلات.
 

وقال ديس لوكالتي الأنباء "الألمانية" و "د ب أ-أيه.إف.إكس" إن عملية التوظيف ستظل مرتفعة، وإن كان ذلك مع تركيز مختلف جزئيا.

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وأضاف ديس : "لتصنيع الكثير من السيارات، لا تزال بحاجة إلى الكثير من العاملين في عملية الإنتاج حتى عام 2030. وسيقوم العديد منهم بأعمال مماثلة إلى حد ما كما هو الحال اليوم.. ويمكن أن يكون الانتاج أكثر اعتمادا على الآلات، ولكن "سيبقى الإنتاج بشكل أساسي في وجود العاملين".

وأكد ديس أن هذا لا يتعارض بالضرورة مع التطوير المتزامن لمزيد من مهارات تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص موضحا أنه "بالطبع سننحقق نموا في مجال البرمجيات مع وجود موظفين جدد". وأضاف : "ولكن على عكس الصناعات السريعة، فإن التغيير في صناعة السيارات يستغرق الكثير من الوقت."

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

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كلمات دالة:فولكسفاجن

Via SyndiGate.info


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