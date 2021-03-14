بعد عام من التوقف... قطار الحرمين السريع يعود!

أفصحت السعودية أمس، عن استئناف قطار الحرمين السريع، الذي يربط 4 مدن كبرى غرب المملكة، رحلاته، بدءاً من نهاية الشهر الجاري بعد عام من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وقالت إدارة القطار، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إنه سيتاح لكل العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن الحجوزات تشمل السفر، من وإلى محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وكانت السعودية علقت خدمة القطارات لجميع المشغلين في 21 مارس (آذار) الماضي، في إطار جهود السيطرة على فيروس «كورونا».

ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الذي أنفقت عليه الحكومة السعودية 60 مليار ريال (16 مليار دولار) واحداً من أكبر مشروعات النقل العام بمنطقة الشرق الأوسط ويصنف سادساً على مستوى صناعة النقل العالمي، حيث أنشئ وفق آخر مستجدات التقنية واعتمد بسرعات (300 كيلو في الساعة) تختصر فترة الوصول الزمني لمسافة 450 كيلومتراً تفصل الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى ساعتين فقط.