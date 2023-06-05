بعد فشل فيلم Lightyear...والت ديزني تستغني عن 75 موظفا

قامت شركة الترفيه الأمريكية الشهيرة والت ديزني Walt Disney مؤخرًا بتخفيض القوة العاملة في Pixar Animation Studios ، مما أدى إلى إلغاء 75 منصبًا. ويأتي هذا القرار المفاجئ في أعقاب انخفاض إيرادات فيلم "Lightyear".

والت ديزني تستغني عن أهم موظفيها

ومن بين المتضررين من تخفيض القوة العاملة، مديران تنفيذيان شاركا في إنتاج الفيلم.

الى ذلك، تم التخلي عن أنجوس ماكلين ، رسام الرسوم المتحركة الموهوب البالغ من العمر 26 عامًا والذي لعب دورًا مهمًا في الفرق الإبداعية وراء أفلام مثل "Toy Story 4" و "Coco"

. بالإضافة إلى ذلك ، غادر جالين سوسمان ، الذي كان يعمل مع شركة Pixar منذ إصدار الفيلم الأصلي "Toy Story" في عام 1995 وعمل كمنتج لفيلم Lightyear.

تعد هذه الخطوة جزءًا من الخطة الأوسع التي حددها الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني بوب إيجر لخفض 7000 وظيفة وخفض التكاليف بمقدار 5.5 مليار دولار.

"Lightyear" لم يرق الى مستوى التوقعات

ولم يرق فيلم "Lightyear" ، الذي تم انتاجه بميزانية 200 مليون دولار ، إلى مستوى التوقعات ، حيث حقق 226.7 مليون دولار فقط من مبيعات التذاكر العالمية.

وبالمقارنة ، فإن فيلم "Incredibles 2" الذي أنتجته شركة Pixar في عام 2018 ، والذي ورد أن ميزانية إنتاجه مماثلة ، قد حقق إيرادات مذهلة بلغت 1.2 مليار دولار في شباك التذاكر.

على الرغم من هذه التحديات الأخيرة ، لا تزال Pixar قوة بارزة في صناعة الرسوم المتحركة ، حيث انها معروفة بانتاج القصص الاستثنائية والشخصيات المحبوبة التي لا تزال تجذب الجماهير في جميع أنحاء العالم.