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بعد فيروس كورونا... الآن يمكنك استخدام مناديل معقمة لتنظيف شاشات أجهزة آيفون

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 12:47
قامت Apple بتحديث صفحة البرنامج التعليمي لتنظيف أجهزتها بفقرة تمنح العملاء الحق في استخدام 70٪ من مناديل الأيزوبروبيل أو كلوروكس على أجهزة Apple الخاصة بهم
وجدت أن جودة شاشة iPhone 8 لم تتأثر بشكل كبير بعد مسحها بأكثر من 1000 منديل معقم
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قامت Apple بتحديث صفحة البرنامج التعليمي لتنظيف أجهزتها بفقرة تمنح العملاء الحق في استخدام 70٪ من مناديل الأيزوبروبيل أو كلوروكس على أجهزة Apple الخاصة بهم

رسميًا أصبح بإمكان أصحاب iPhone، استخدام مناديل معقمة للحفاظ على هواتفهم خالية من الفيروسات القاتلة.

فقد قامت Apple بتحديث صفحة البرنامج التعليمي لتنظيف أجهزتها بفقرة تمنح العملاء الحق في استخدام 70٪ من مناديل الأيزوبروبيل أو كلوروكس على أجهزة Apple الخاصة بهم.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أشارت في وقت سابق إلى أن شركة أبل أوصت بعدم استخدام منتجات التنظيف تلك.

قبل تحديث يوم الاثنين، حذرت Apple من أن منتجات التنظيف هذه قد تخدش شاشة iPhone، ومع ذلك اختبرت المجلة ذلك ووجدت أن جودة شاشة iPhone 8 لم تتأثر بشكل كبير بعد مسحها بأكثر من 1000 منديل معقم.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس التاجي الجديد ينتشر من خلال لمس الأشياء الملوثة، ولأن الهواتف الذكية ربما تتصدر قائمة “الأشياء التي يتم لمسها كثيرا”، فمن المنطقي أن يقوم الأشخاص بتنظيفها تماما قدر الإمكان.

ضع في اعتبارك تنظيف حافظة هاتفك أيضا، فإذا قام الجميع بغسل أيديهم، وحاولوا عدم لمس وجوههم، وحافظوا على تعقيم أغراضهم الشخصية، فقد نتمكن من تخطي الوباء بأقل ضغط ممكن، وفقا لـ”ماشابل”.

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Via SyndiGate.info


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