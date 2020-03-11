مبيعات آيفون في الصين تنخفض بأكثر من 60% أثناء تفشي فيروس كورونا

شهدت Apple انخفاضا كبيرا في مبيعات iPhone نتيجة لتفشي فيروس كورونا التاجي المتجدد.

ذكرت رويترز يوم الاثنين أن شركة آبل شحنت 494 ألف هاتف فقط في الصين في فبراير، وهو انخفاض بنسبة 61 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الرقم، الذي يأتي من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، يبدو أسوأ عندما تقارنه بشهر يناير 2020، عندما قامت Apple بشحن أكثر من 2 مليون هاتف ذكي.

عانت هواتف Android أيضا من انخفاض كبير في المبيعات، حيث تم شحن 5.85 مليون وحدة فقط، مقارنة بـ 12.72 مليون وحدة في فبراير 2019.

بشكل عام، تم شحن 6.34 مليون هاتف ذكي في الصين في فبراير، بانخفاض 54.7 في المئة من 14 مليون في العام الماضي.

ولم تكن مبيعات الهواتف الذكية في فبراير في الصين بهذا الانخفاض منذ عام 2012 على الأقل، وهو الوقت الذي بدأ فيه CAICT نشر بيانات مبيعات الهواتف الذكية.

البيانات ليست مفاجئة بشكل خاص، فقد توقع Canalys انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 50 بالمائة في الصين في أوائل فبراير.

يعد انخفاض المبيعات نتيجة مباشرة لتفشي كورونا، حيث أغلقت المتاجر التي تحمل علامة Apple التجارية، وكذلك العديد من تجار التجزئة من أطراف ثالثة، في الصين في الجزء الأفضل من شهر فبراير.

في فبراير، حذرت شركة آبل من أن توجيه الإيرادات في يناير كان متفائلا بسبب التباطؤ في التصنيع، فضلا عن انخفاض الطلب في الصين.

انخفض سعر سهم شركة أبل بشكل حاد في وقت مبكر من يوم الاثنين، إلى جانب أسهم معظم الشركات الأمريكية الرئيسية الأخرىن وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول AAPL عند 271.60 دولارا للسهم، وهو انخفاض بنسبة 5.71 في المائة منذ إغلاق يوم أمس.

تسبب الفيروس التاجي، الذي أدى إلى الإصابة بمرض COVID-19، حتى الآن في مقتل أكثر من 3800 شخص وإصابة أكثر من 108000 آخرين.