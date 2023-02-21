بعد قليل.. محاكمة مستريح البيتكوين في الإسكندرية

تستكمل محكمة جنايات الاقتصادية، بعد قليل محاكمة مستريح البيتكوين بالإسكندرية المعروف إعلامياً بـ «مستريح البيتكوين» في القضية التي تحمل رقم 280 لسنة 2022 جنايات الاقتصادية ثانِ المنتزه، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين عقب أن أوهمهم بقدرته على استثمار أموالهم وحصولهم على أرباح مالية كبيرة دون الوفاء بوعده.

فصل جديد اليوم بقضية مستريح البيتكوين

تعود تلك الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من إدارة الأموال العامة تُفيد بورود بلاغات من جهات مختلفة ضد المتهم المدعو (ر.ع.م) 38 سنة، مدير شركة، بالاستيلاء على مبالغ هائلة من المواطنين بحجة تشغيلها في مجال التداول الإلكتروني، نظير دفع نسبة أرباح تتراوح ما بين 30 إلى 40%، إلا أنّ المتهم لم يفِ بوعده وتهرب من سداد المبالغ التي تحصل عليها.

وتم حصر نحو 14 شخصًا تقدموا ببلاغات ضد المتهم بداعي تعرّضهم للنصب والاحتيال على مبالغ مالية وصلت قيمتها 66 مليون و 811 ألف و 407 جنيهاً مصرياً، بالإضافة إلى مبلغ 1650 دولار أمريكي بحجة استثمارها وتوظيفها في أنشطة التداول.