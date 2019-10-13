بعد 52 عاما من تأسيسها... مبيعات "هيونداي" تتجاوز 80 مليون وحدة عالميا

تجاوزت مبيعات شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية 80 مليون وحدة في السوق العالمي بعد مرور 52 عاما من تأسيس الشركة في ديسمبر 1967، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت "هيونداي موتور" اليوم إن مبيعاتها بلغت 80120417 وحدة حتى آبغسطس من هذا العام في الأسواق المحلية والدولية.

وسجلت مبيعات الشركة 20762144 وحدة حتى أغسطس في السوق المحلي وهو ما يمثل 26 بالمئة من إجمالي مبيعاتها.

وبلغت مبيعاتها الخارجية 59358273 وحدة حتى أغسطس منذ أن بدأت الشركة تصدير سياراتها من طراز "بوني" إلى الإكوادور لأول مرة في عام 1976، ويمثل الرقم نحو 3 أضعاف مبيعات الشركة المحلية.

وبحسب طرازات السيارات، سجلت مبيعات سيارة "أفانتي" 13561342 وحدة، منها 3012581 وحدة في السوق المحلي و10548761 وحدة في الأسواق الخارجية، لتصبح "أفانتي" أكثر السيارات مبيعا في العالم من بين سيارات هيونداي موتور.

وتليها سيارة "أكسنت" التي سجلت مبيعاتها 9635728 وحدة عالميا (813723 وحدة في السوق المحلي و8822005 وحدات في الأسواق الخارجية.

وجاءت سيارة "سوناتا" في المركز الثالث حيث سجلت مبيعاتها 8723880 وحدة (3556405 وحدات في السوق المحلي و5167475 وحدة في الأسواق الخارجية. وتليها "توسان" (6909167 وحدة) و"سنتافي" (5141515 ووحدة.

ومن ناحية أخرى، تعتزم هيونداي موتور رفع حصة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي مبيعات سياراتها إلى 4.6 بالمئة في هذا العام من 0.9 بالمئة في عام 2015 .

كما تعتزم أن تحتل المرتبة الثالثة في السوق العالمي للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025 .