بنتلي بنتايجا سبيد 2021 ما تزال أسرع SUV في العالم

كشفت بنتلي عن بنتايجا سبيد 2021 المحدثة، والتي ما تزال أسرع سيارة SUV والوحيدة من بنتلي بمحرك W12.

حصلت السيارة على تصميم رياضي مقارنة بالفئات الأخرى من بنتايجا وعلى صدامات أمامية وخلفية خاصة بها، وستوفر الشركة 17 لون خارجي أساسي. وبالطبع حصلت السيارة على تحسينات داخلية ولمسة رياضية، وعلى مقاعد خلفية منفصلة وعلى 24 خيار من الألوان الداخلية. وما زال بمقدور عملاء بنتلي طلب السيارة مع تخصيص أدق التفاصيل.

كان تركيز بنتلي في بنتايجا سبيد المحدثة رفع كفاءة المحرك فقد زودت وحدة التحكم بالمحرك برمجيات جديدة لتشغيل 6 سلندرات فقط عند القيادة المريحة لتوفير الوقود، وما زال بإمكان محرك W12 إنتاج 626 حصان و900 نيوتن-متر كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.9 ثانية، وبلوغ سرعة قصوى 309 كم/س.

اهتمت الشركة أيضاً بتحسين ديناميكات القيادة، فحصل المحرك على برمجيات محسنة لتنسيق أفضل مع ناقل الحركة، وقامت بنتلي بتحسين نظام التعليق 48 فولت، وتحسين نظام توجيه العزم وتوزيع قوة الفرملة.

لم تكشف بنتلي عن أسعار بنتايجا سبيد 2021، وستصل السيارة إلى معظم الأسواق العالمية.