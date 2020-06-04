بنتلي تطرح غرفة نوم للبيع بقيمة 150 ألف ريال!

طرحت بنتلي للأثاث مجموعة متميزة من قطع الأثاث الفخمة عبر خط إنتاجها للأثاث Home.

أما بالنسبة للأسعار فلن تكون رخيصةً طبعًا لأن بنتلي تهتم بالفئة التي تشتري منتجاتها، فعندما تريد الحصول على أريكة Newent Sofa سيتوجب عليك دفع مبلغ 14,710 دولار أي ما يعادل 55,250 ريال، في حين يبلغ سعر Newent Armchair حوالي 9,040 دولار أي ما يعادل 33,950 ريال، وأما سرير النوم فيبلغ سعره حوالي 11,950 دولار أي ما يعادل 44,900 ريال.

أما إذا أردت إقتناء غرفة نوم كاملة فالتكاليف ستصل إلى 40,000 دولار أي ما يعادل 150,000 ريال، بمعنى أنك ستدفع مبلغ يكفي لشراء بي إم دبليو الفئة الثالثة وكاديلاك CT4-V.