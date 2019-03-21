صور: بنتلي كونتيننتال GT تحصل على فئة جديدة بقوة 542 حصان

بنتلي كونتيننتال GT تحصل على فئة جديدة بقوة 542 حصان

كشفت بنتلي عن فئتين جديدتين لكونتيننتال GT و GT المكشوفة, حيث ستبدأ بتوزيع الطلبيات نهاية العام الحالي في الولايات المتحدة وبداية 2020 لباقي الأسواق العالمية.

تأتي الفئة الجديدة بجنوط 20 إنش قياسية مع خيار جنوط 22 إنش، كذلك توفر عدة خيارات للطلاء الخارجي، ونظام عادم رباعي. أما المقصورة فتأتي بمقاعد جلدية بـ 20 وضعية مختلفة، مطعمة بزخرفات خشبية فاخرة، ونظام صوتي بعشرة مكبرات صوت بقوة 650 واط.

تأتي كونتيننتال GT و GT المكشوفة الجديدتين بمحرك V8 ثنائي التيربو جديد سعة 4.0 لتر يولد قوة 542 حصان وعزم دوران 770 نيوتن-متر، وتتسارع إلى 96 كم\س في 3.9 ثانية، بينما الفئة المكشوفة فتصل لنفس السرعة خلال 4.0 ثانية.