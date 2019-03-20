فيديو: أغلى سيارة في العالم تسير على الشوارع

أغلى سيارة في العالم تسير على الشوارع

مع انتهاء معرض جنيف الدولي للسيارات فإن بوقاتي La Voiture Noire لن تظل هناك للأبد وسوف تخرج لتذهب إلى مالكها.

في هذا الفيديو نشاهد La Voiture Noire تخرج عن هدوءها في الكشف الرسمي عنها وتسير إلى خارج أرض المعرض، نعلم أن السيارة سوف توضع في سيارة نقل سيارات فاخرة، ولكن الفيديو لا يصور ذلك.

جدير بالذكر أن بوقاتي تريد تغيير توجهها في صناعة السيارات إلى إنتاج سيارات يومية الاستعمال، بطريقتها بالطبع.





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