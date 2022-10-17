بنك الشعب الصيني يثبت أسعار الفائدة متوسطة الأجل عند 2.75%

أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) دون تغيير عند 2.75%، وفقًا لبيان على موقعه على الإنترنت الاثنين 17 أكتوبر.

وأعلن البنك المركزي أنه سيبقي سعر الفائدة لمدة عام دون تغيير للشهر الثاني وضخ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من خلال الصندوق متعدد الأطراف.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز عدم حدوث تغيير في سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجر وتمديد جزئي للقروض من البنك المركزي.

خفض سابق

وكان بنك الشعب الصيني أبقى على معدل الإقراض الرئيسي "لعام واحد" دون تغيير عند مستويات 3.65% للشهر الثاني على التوالي، في سبتمبر الماضي بعد أن خفضها خلال أغسطس من مستويات 3.7% والتي استمرت عند نفس المستويات لـ 7 أشهر.

وكان التضخم في الصين قد سجل أعلى مستوى له في عامين في يوليو عند 2.7% على أساس سنوي، قبل أن يتراجع في أغسطس إلى 2.5%.