بنك الهند المركزي : تعافي الطلب قد يستغرق فترة طويلة في غياب الدعم النقدي

قال البنك المركزي الهندي إنه من المرجح أن يستغرق تعافي الطلب وقتا طويلا في غياب توفر دعم نقدي أكبر.

وذكرت "بلومبرج" أن البنك المركزي الهندي في تقريره السنوي للعام الذي انتهى في يونيو "تقييم الطلب خلال العام أشار حتى الآن إلى أن الصدمة التي تعرض لها الاستهلاك حادة". وأضاف " الطلب سوف يستغرق وقتا للتعافي واستعادة زخم ما قبل تفشي فيروس كورونا".



وأشار البنك إلى أن الاستهلاك الخاص تضرر. موضحا أن قطاعات الخدمات والضيافة والأنشطة الثقافية تضررت بصورة خاصة في الهند التي يمثل الاستهلاك 60% من إجمالي إنتاجها المحلي.

وعلى الرغم من إعلان الهند عن إجراءات تحفيز بقيمة 21 تريليون روبية (282 مليار دولار) لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا فإن معظم الخطوات ركزت على تقديم الدعم الائتماني بدلا من مساعدة الموازنة لتعزيز الطلب على المدى القريب.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش الاقتصاد الهندي بنسبة 4.5% خلال العام المالي حتى مارس 2021 في حين توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماش الاقتصاد بنسبة 7.3%.