بنك ستاندرد تشارترد يمول مشروع الأول من نوعه بين السعودية ومصر

أعلن بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered، بالتعاون مع مؤسسة Sumitomo Mitsui المصرفية، عن تقديم تمويلاً بقيمة 566.4 مليون دولار متوافقاً مع الشريعة الإسلامية ومدعوماً من وكالة ائتمان الصادرات، لصالح الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.



وسيتم ضمان التمويل لمدة 14 عاماً من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية، وتموله مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية. ويتوافق هذا التمويل الهام مع أحكام الشريعة الإسلامية لمرابحة السلع.



ويعتبر مشروع الربط الكهربائي المشروع الأول من نوعه وعلى نطاق واسع لتيار الجهد العالي المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربط شبكات الكهرباء. وسيتيح المشروع لكلٍ من السعودية ومصر تبادل ما يصل إلى 3000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

هذا ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع الربط بحلول العام 2026، وسيدعم تدفق الطاقة في اتجاهات متعددة، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية.



وكان البنك من بين المؤسسات المالية الأخرى التي قدمت 3 مليارات دولار أميركي كجزءٍ من القرض المشترك الذي يمتد لـ 5 سنوات.