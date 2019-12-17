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بنك J.P. Morgan يرفع توقعاته لسعر النفط في 2020

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 04:12
ظلت أسعار الخام قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم بفضل آمال استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة
البنك يتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بواقع مليون برميل يوميا
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ظلت أسعار الخام قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم بفضل آمال استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة

رفع J.P. Morgan توقعاته لسعر النفط وتنبأ بتوازن أكبر بين العرض والطلب في العام المقبل في ظل زيادة أوبك وحلفائها تخفيضات الإنتاج ونمو اقتصادي أقوي في الأسواق الناشئة.

وعدل بنك الاستثمار توقعاته لسعر برنت إلى 64.5 دولار للبرميل في 2020 من 59 دولارا في وقت سابق، ولكنه توقع أن تنخفض الأسعار إلى  61.50 دولار في 2021.

كما أضاف أنه يتوقع مسارا مماثلا لخام غرب تكساس الوسيط وأن يسجل سعره 60 دولارا في المتوسط في 2020 و57.50 دولار في 2021.

ولا يزال البنك يتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بواقع مليون برميل يوميا. واتفقت المجموعة المعروفة باسم أوبك+، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، على خفض إضافي للإنتاج بواقع 500 ألف برميل في الربع الأول من 2020.

وظلت أسعار الخام قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم بفضل آمال استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة ما من شأنه أن يعزز الطلب علي النفط في أكبر اقتصادات العالم.

رغم اتفاق "أوبك+"... أسعار النفط قد تنخفض إلى 60 دولاراً منتصف 2020
أسعار النفط تتراجع في ظل ضعف صادرات الصين وتزايد مخاوف تأثير الحرب التجارية

 

Via SyndiGate.info


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