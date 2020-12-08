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بنك Société Générale الفرنسي ينوي إغلاق 600 فرعاً

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 08:05
بنك Société Générale الفرنسي ينوي إغلاق 600 فرعاً
قال رئيس شبكات الخدمات المصرفية للأفراد لدى سوسيتيه جنرال سيباستيان بروتو للصحفيين "لن يكون هناك أي إستغناءات قسرية أو تسريحات لموظفين".
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وقال سوسيتيه جنرال إن الخطة ستتكلف ما بين 700 مليون و800 مليون يورو.

سًرع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الاثنين خططا لزيادة الربحية عن طريق الدمج بين شبكتيه للخدمات المصرفية للأفراد، وهو ما يفضي إلى إغلاق 600 من فروعه البالغ عددها 2100 تقريبا بحلول 2025.

وفي الوقت الذي يواصل فيه انخفاض أسعار الفائدة التأثير على الدخل وهوامش الربح من الخدمات المصرفية للأفراد، قال ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا إن دمج الشبكتين سيوفر أكثر من 350 مليون يورو (424 مليون دولار) في 2024 وحوالي 450 مليون يورو في 2025.

وقال سوسيتيه جنرال إن الخطة ستتكلف ما بين 700 مليون و800 مليون يورو.

وبحلول الساعة 0959 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسهم البنك 1.2 بالمئة.

وقال رئيس شبكات الخدمات المصرفية للأفراد لدى سوسيتيه جنرال سيباستيان بروتو للصحفيين "لن يكون هناك أي إستغناءات قسرية أو تسريحات لموظفين".

وتقلص البنوك الأوروبية أعداد الفروع منذ سنوات، لكن معارضة من نقابات عمالية وسياسيين بشأن الحصول على الخدمات المصرفية تعني أن الكثير منها ليس بمقدورها الخفض بالحجم الذي تريده.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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