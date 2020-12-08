بنك Société Générale الفرنسي ينوي إغلاق 600 فرعاً

سًرع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الاثنين خططا لزيادة الربحية عن طريق الدمج بين شبكتيه للخدمات المصرفية للأفراد، وهو ما يفضي إلى إغلاق 600 من فروعه البالغ عددها 2100 تقريبا بحلول 2025.

وفي الوقت الذي يواصل فيه انخفاض أسعار الفائدة التأثير على الدخل وهوامش الربح من الخدمات المصرفية للأفراد، قال ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا إن دمج الشبكتين سيوفر أكثر من 350 مليون يورو (424 مليون دولار) في 2024 وحوالي 450 مليون يورو في 2025.

SocGen to shut 600 French branches and cut €450m in costs https://t.co/HYa9v8vKdX — Financial Times (@FT) December 7, 2020

وقال سوسيتيه جنرال إن الخطة ستتكلف ما بين 700 مليون و800 مليون يورو.

وبحلول الساعة 0959 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسهم البنك 1.2 بالمئة.

وقال رئيس شبكات الخدمات المصرفية للأفراد لدى سوسيتيه جنرال سيباستيان بروتو للصحفيين "لن يكون هناك أي إستغناءات قسرية أو تسريحات لموظفين".

وتقلص البنوك الأوروبية أعداد الفروع منذ سنوات، لكن معارضة من نقابات عمالية وسياسيين بشأن الحصول على الخدمات المصرفية تعني أن الكثير منها ليس بمقدورها الخفض بالحجم الذي تريده.