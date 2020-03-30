بنوك الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لتنفيذ العمل عن بعد

أعلنت بنوك عاملة في الدولة، التزامها بإجراءات جديدة في آلية العمل عن بعد، في إطار التزامها بالتعليمات التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، عن آلية العمل عن بُعد لأغلبية العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها التي تقع تحت إشرافه.

وتلزم آلية العمل الجديدة 30% من الموظفين، الذين يشغلون الوظائف الحيوية بالعمل من المكاتب، وإجازات الآلية للبنوك والمؤسسات المالية، اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع، وإغلاق بعضها مؤقتاً بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 29 مارس 2020، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأخطرت بنوك عاملة في الدولة عملاءها، بأنه اعتباراً من غد (31 مارس)، سيتم تقليص عدد الفروع التي تقدم الخدمات للعملاء، (ومنها الإمارات دبي الوطني، الذي أعلن الاكتفاء بتشغيل 23 فرعاً، من خلال مواقع استراتيجية في كل أنحاء الدولة، مع توفير خدمات محدودة من خلالها)، في حين أعلنت جميع البنوك إغلاق فروعها في المراكز التجارية، وكذلك تخفيض عدد ساعات العمل في غالبية الفروع.

وطالبت البنوك، العملاء بزيادة استخدام المنصات الرقمية للخدمات عبر (الإنترنت والهاتف المتحرك)، لتجنب التخفيض في عدد الموظفين في مراكز الاتصال وفق التدابير المطلوبة، والذي يتزامن مع عدد مكالمات مستقبلة أعلى من المعتاد، ما قد ينتج عنه مواجهه فترة انتظار أطول.

ووضعت البنوك تنظيماً جديداً لعملية الإيداع النقدي، حيث نصحت العملاء الأفراد الراغبين في الإيداع النقدي لمبالغ أقل من 100 ألف درهم لحساباتهم، وكذلك العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الراغبين في الإيداع النقدي لمبالغ تقل عن 500 ألف درهم، باستخدام أجهزة الإيداع أو التعامل مع مركز الإيداع النقدي في المقر الرئيسي.

وذكرت البنوك، أنه فيما يخص الراغبين في السحب النقدي أقل من 15 ألف درهم من حسابات الأفراد، فيمكنهم استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، أو استخدام أجهزة الصراف التابعة للبنوك المختلفة، حيث تم إلغاء الرسوم.

وقالت: إن عملية الإيداع يمكن أن تتم عبر أي جهاز للإيداع النقدي، باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو رقم الحساب، ويجب إبراز الهوية الإماراتية، في حال عدم توفر بطاقة الخصم المباشر، مشيرة إلى أنه يمكن للفروع مساعدة العملاء الذين لا يمتلكون بطاقات الخصم المباشر، ويمكن أيضاً استخدام أجهزة الصرّاف التفاعلية المبتكرة لسحب النقود، باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية.

أما عن طلبات تحويل الأموال من حسابات الأفراد (تحويلات تلغرافية وكذلك التحويلات من حساب إلى آخر)، فيمكن إجراؤها بوساطة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والإنترنت، أو عبر المنصات التابعة للبنك لإجراء التحويلات المباشرة، منبهةً إلى ضرورة إضافة المستفيدين مسبقاً، لأنه يجب الانتظار لمدة 24 ساعة، لإجراء التحويل بعد إضافة المستفيد، فضلاً عن إمكانية تغيير حد التحويل اليومي من قسم الإعدادات في تطبيق الخدمات المصرفية، عبر الهاتف المتحرك والخدمات المصرفية عبر «الإنترنت».

وأفادت البنوك، أن عملية إيداع الشيكات تتم عبر أجهزة الإيداع النقدي، حيث ستتم معالجة الشيكات المودعة في أجهزة الإيداع النقدي في اليوم التالي، لافتةً إلى أن هذه الخدمة لا تتم في أجهزة الإيداع النقدي الواقعة في مراكز التسوق والمراكز المجتمعية.

وفيما يخص صرف الشيكات الصادرة من حسابات العملاء الأفراد لصالح طرف ثالث، أفادت البنوك بأنه يجب على عملاء البنك إيداع الشيكات في أجهزة الإيداع النقدي (التابعة للبنك)، أو إيداع الشيكات في البنك المستفيد (لغير العملاء)، حيث لن يتم صرف الشيكات لطرف ثالث الصادرة من حسابات العملاء الأفراد، نقداً في نوافذ الصرافين، ويجب أن تخضع الشيكات لإجراءات الإيداع الاعتيادية.

وأوضحت البنوك، أنه في حال الرغبة في طلب دفاتر الشيكات الجديدة وكشوفات الحسابات للعملاء الأفراد والاستفسار عن الرصيد المتبقي، فإن ذلك سيتم بوساطة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو التطبيق الإلكتروني، منوهةً بأنه يمكن أيضاً استخدام خدمة المحادثات المصرفية، للتحقق من الأرصدة وآخر خمس معاملات، وطلب دفتر شيكات.

ووفقاً لرسائل وصلت للعملاء عبر البريد الإلكتروني، فإن عملية تحديث المعلومات الشخصية للعملاء الأفراد (البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المتحرك، جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية)، يجب أن تتم من خلال أجهزة الصراف الآلي، أو بوساطة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو تطبيق البنك للهواتف المتحركة، مؤكدةً أنه يمكن تحديث بيانات بطاقة الهوية، عبر إرسال نسخ منها على البريد الإلكتروني للبنك.